Il Vecchio amaro del Capo con un nuovo spot celebra Tropea e i luoghi delle origini

La Calabria protagonista del nuovo spot del Vecchio amaro del Capo. Si tratta di un omaggio alla terra dalla quale lo storico prodotto Caffo trae le materie prime per la sua ricetta: a quelle radici di piante, fiori, frutti, erbe, spezie tutte calabresi che lo hanno reso celebre nel mondo. Il nuovo spot dell’amaro è quindi un viaggio nei colori, nei sapori, nei profumi della Calabria che parte dal promontorio di Capo Vaticano, raffigurato nell’etichetta della bottiglia, e accompagna lo spettatore esattamente nel centro della piazza di Tropea. È il Belvedere di piazza del Cannone insolitamente vuoto che all’improvviso, in un crescendo di festa, di musica e di gente, si riempie di persone in un caleidoscopio di visi che rappresentano il popolo di Vecchio Amaro del Capo. Ed è proprio lui – si legge in una nota stampa – il grande protagonista che richiama il piacere di stare insieme in un ensemble contemporaneo e al tempo stesso popolare. Lo spot approderà sulle tv nazionali ed estere a partire dal prossimo 12 giugno e la cui colonna sonora avrà la voce del cantante Naip, noto al pubblico in quanto arrivato secondo al talent XFactor. [Continua in basso]

Il nuovo spot del Vecchio amaro del Capo

Tradizione e modernità. Storia e futuro. Territorio e mondo. Così è Vecchio Amaro del Capo e così è la Calabria e il suo cuore pulsante, Tropea, come spiega il sindaco Giovanni Macrì facendo gli onori di casa nel corso della presentazione: «Con questo spot, l’azienda Caffo diventa l’avanguardia, in Calabria, di un modo di comunicare innovativo che varca i confini dei propri interessi immediati proiettandosi, con lungimiranza, in una dimensione più ampia di comunione col territorio. Nasce, così, un connubio perfetto tra imprenditoria, turismo e paesaggio, tra interesse commerciale e investimento sociale, tra valorizzazione imprenditoriale e condivisione comunitaria. Tropea è la regina della costa calabra, il Borgo più bello d’Italia tra i più conosciuti in Italia e all’estero, che coniuga natura e cultura in un mix di successo. La Caffo – aggiunge poi il primo cittadino – è un’impresa di successo per qualità e stile operativo, per serietà, impegno e intraprendenza. Che quest’unione armonica di eccellenze, di intenti e di interessi sia di buon auspicio per l’impresa, per il nostro territorio e per la crescita della comunità intera».

Solano: «Brand vincente»

Approvazione e riconoscenza – continua il comunicato – arrivano anche Salvatore Solano, presidente della Provincia di Vibo Valentia: «Esprimo gratitudine all’azienda Caffo per aver saputo portare in tutto il mondo le bellezze della nostra provincia. Vecchio Amaro del Capo non è solo un prodotto commerciale ma un brand territoriale vincente».