Open day per gli studenti di Vibo, dal settore marittimo nuovi sbocchi professionali

Un’occasione speciale per gli studenti, un’opportunità per consentire loro di farsi conoscere e di candidarsi per un futuro lavoro nel settore marittimo. Con tale obiettivo, l’agenzia marittima Sirius Ship Management, tra i leader nella selezione e nel reclutamento del personale di bordo, ha promosso diversi open day nei vari istituti della provincia di Vibo. Incontri dedicati nella due giorni del 26 e 27 maggio con i ragazzi di diversi istituti: Industriale, Alberghiero di Vibo e Nautico di Pizzo. Nel pomeriggio del 26 nella sala riunioni del Santuario San Francesco di Paola a Pizzo, è previsto un incontro aperto verso tutti coloro che vorranno candidarsi per lavorare in mare. L’iniziativa nasce da un progetto di carattere nazionale da parte della Sirius che ha già registrato tappe in Puglia, precisamente a Molfetta, e in Sicilia, a Pozzallo. [Continua in basso]

Gli open day prevedono la partecipazione delle strutture della Fit Cisl e della Cisl Scuola. «Il sindacato deve essere in prima linea per difendere il lavoro e soprattutto per cercare di orientare verso nuove prospettive di vero lavoro i giovani, soprattutto in questo momento – spiegano i sindacati – caratterizzato da una forte richiesta di personale, che purtroppo non si riesce a sopperire. Questi due giorni rappresentano un’occasione importante per i giovani del nostro territorio. Gli sbocchi occupazionali sono ancora possibili e questo settore può evitare quell’emorragia continua di giovani verso altri luoghi. Siamo certi che saranno due giornate piene che rappresenteranno soltanto un primo passo per altre iniziative a favore del lavoro che sarà».

L’evento si prevede due fasi: nella prima ci sarà la presentazione delle aziende del settore marittimo, mentre nella seconda l’approfondimento, con eventuali chiarimenti e la valutazione delle candidature. «Un grazie particolare – chiudono i sindacati – oltre ai dirigenti degli istituti, a padre Cozzolino del santuario San Francesco di Paola di Pizzo, sempre impegnato nel sociale e soprattutto verso i problemi della gente di mare, per la sua disponibilità»,

