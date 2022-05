Zungri, il Comune cerca personale per il Museo della civiltà rupestre e contadina

Il Comune di Zungri ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a trovare due figure addette alla gestione, conservazione e controllo ticket del Museo della civiltà contadina e dell’insediamento rupestre. Si tratta del secondo bando in pochissimo tempo, dopo che il primo non è andato del tutto a buon fine. Delle tre persone che hanno partecipato, infatti, una è stata esclusa per carenza documentale, mentre una delle due selezionate ha rinunciato per motivi personali. Considerato ora che uno dei lavoratori del Museo rinuncerà al posto a partire dagli inizi di giugno per motivi di studio, si è reso necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, in modo che si formi una nuova graduatoria dalla quale appunto attingere per pescare le due figure mancanti.

La presentazione delle candidature – riferisce il Comune – scade il 31 maggio 2022.