Strada di località Gornella a Tropea, al via la gara per l’affidamento dei lavori

Primo passo per i lavori in località “Gornella” a Tropea. È in corso la gara per l’affidamento dei lavori che andranno ad interessare la messa in sicurezza della strada. Lo rende noto il Comune della Perla del Tirreno. [Continua in basso]

Si tratta di un primo lotto funzione, per un importo lordo complessivo di 500mila euro finanziato dal Ministero dell’Interno, che si focalizzerà sull’omonima via attraverso la realizzazione di «uno scatolare per la messa in sicurezza del torrente Lumia». Gli interventi, salvo imprevisti, inizieranno con l’autunno: «I ritardi – precisa infine l’ente – sono dipesi da una serie di complessi problemi tecnici che hanno richiesto la condivisione con altri enti, quindi, studi e ricerca di soluzioni altrettanto complesse».

Tags

tropea

viabilità

Articoli correlati