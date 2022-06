Le denunce choc degli stagionali: «Prendiamo 3,50 euro all’ora. Ci sentiamo umiliati» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Come receptionist, prendevo intorno ai 1.000 euro al mese per un orario di lavoro indefinito: poteva capitare il turno di 8-9 ore, così come uno spezzato da 13 ore totali, senza giorno libero». In un periodo in cui non si contano le denunce degli imprenditori che faticano a trovare personale per l’estate, iniziano adesso a far sentire la propria voce quei lavoratori la cui dignità umana, prima che professionale, negli ultimi anni è stata calpestata più volte da proposte non degne di una potenza mondiale. [Continua in basso]

Prima di proseguire, è d’obbligo evidenziare che quanto leggerete non rappresenta la regola: in Calabria sono moltissimi gli imprenditori che rispettano la legge e i dipendenti, sbarcando il lunario e, in alcuni casi, rinunciando al guadagno pur di erogare quanto spetta al lavoratore. Ma queste testimonianze dimostrano che, accanto a essi, sono ancora molti i datori di lavoro che scaricano il rischio d’impresa su padri e madri di famiglia, su giovani alla prima esperienza o su quanti vorrebbero porre le basi per costruire un futuro nella propria terra.

Le denunce di questi lavoratori del Vibonese, rilasciate in forma anonima perché, come dice Elena (la receptionist in apertura dell’articolo), «denunciare questo stato di cose significa firmare un contratto di disoccupazione a vita», vengono raccolte quotidianamente da Domenico Cortese sulla pagina Facebook “Osservatorio sullo sfruttamento stagionale” e non riguardano solo la ristorazione o il settore alberghiero: Angela, per esempio, ha alla spalle «esperienze molto negative come educatrice di scuole private. Sono stata assunta – ci racconta – con un contratto completamente diverso rispetto a quanto poi mi veniva richiesto: avrei dovuto fare 20 ore per più di 700 euro al mese, ma in realtà facevo più di 30 ore per una cifra intorno ai 500 euro. Oltretutto mi venivano affidate mansioni che non avrei dovuto svolgere, come la pulizia dell’aula a fine giornata. Dopo un po’, fatti due conti, me ne sono andata».