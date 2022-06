Turismo, la Pro loco Vibo Marina: «Qui un mare di storia e accoglienza»

Punto Iat, informazioni ed accoglienza turistica, come ogni anno già avviato anche per l’estate 2022 dalla Pro Loco di Vibo Marina, postazione civica e di legalità, presso i locali di via Roma in vicinanza della banchina Fiume e della Capitaneria di Porto. Un servizio d’interesse pubblico, svolto con il volontariato dei soci e giovani amici dell’Associazione divenuti nel tempo “genius loci”, offerto ai cittadini e quanti ospiti graditi giungeranno via terra e via mare nella nostra ospitale cittadina; un’Aps che guarda alla tutela dei beni comuni e che contribuisce alla promozione di un luogo tra i più suggestivi della Calabria. [Continua in basso]

Lungo la Costa degli Dei, da Pizzo a Tropea a Capo Vaticano, si registra un flusso turistico tra i più rilevante in Calabria, con previsioni di crescita per la prossima estate, che anche Vibo Marina deve saper intercettare nel modo migliore per non essere ancora by-passata. «A tal fine – precisano dalla Pro loco di Vibo Marina – è forse utile un costante impegno da parte della politica e delle amministrazioni verso Vibo Marina, la partecipazione di tutti ad un progetto comune, l’attuazione di un piano territoriale di sviluppo sostenibile che comprenda tutti gli attori della filiera turistica, realizzando magari anche le opere pubbliche ed i servizi mancanti e necessari. Vibo Marina – aggiungono – è un luogo che merita di essere meglio conosciuto a livello nazionale/internazionale, ma anche tutelato e valorizzato, ad iniziare dai beni ambientali e culturali -materiali ed immateriali- indispensabili al turismo».

Parte del lungomare di Vibo Marina

Si tratta di una «comunità accogliente, pochi minuti a sud dalla più turistica Pizzo Marina con cui ci si auspica possa essere unita da un percorso ciclo-pedonale quanto più vicino al mare, un progetto da più parti considerato un’attrazione strategica, interessante anche per la mobilità turistica. Un singolare paese-porto, nascosto nella baia di Porto Santa Venere e protetto dalla collina, con una forte identità legata alla vita del mare ed all’ospitalità della sua gente; un crocevia di storia-culture-commercio da riscoprire ove si intersecano la via del Golfo di Sant’Eufemia” oggi asse strategico stradale-ferroviario (24 treni FS feriali-12 festivi) tra l’aeroporto di Lamezia Terme ed il porto di Vibo Marina “scali per la Calabria e le Eolie” da rafforzare nella sinergia, la “via dell’ossidiana” che congiunge il porto di Vibo alle vicine isole Eolie, la “via del legname” che unisce i freschi boschi di Serra San Bruno con l’Angitola e poi Pizzo ed il porto di Vibo Marina. Un luogo facilmente raggiungibile che, se reso più bello ed organizzato, può ancora attrarre viaggiatori e turisti alla scoperta di località poco note, invitare a fermarsi, per rallentare ritmi e donare, con semplicità, tutto quel che possiede». [Continua in basso]