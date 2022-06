Turismo, in Calabria previsto un incremento delle presenze: exploit a Serra San Bruno

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il 2022 segnerebbe un incremento dei flussi turistici in Calabria: oltre 6,5 milioni di presenze e poco più di 1,4 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 27,3% e al 22,8% rispetto all’anno precedente. Segnali in ripresa, dunque, per il settore turistico regionale anche se ancora al di sotto dei risultati registrati nel 2019, con un -31,3% di presenze e un -28,1% di arrivi. Effetto traino anche sulla spesa turistica che, in valore assoluto, supererebbe i 500 milioni di euro con un incremento del 5,4% rispetto al 2021. Sono i dati di Demoskopika snocciolati questa mattina durante una conferenza stampa a Serra San Bruno, alla presenza del presidente dell’Istituto di ricerca Raffaele Rio e del sindaco del centro montano Alfredo Barillari. Anche la città della Certosa, è stato evidenziato, registra una tendenza positiva: + 16,9% di pernottamenti rispetto al 2020. [Continua in basso]

Calabria nell’area medio-alta nelle scelte degli italiani

Nel 2022, la Calabria risulta tra le destinazioni turistiche a posizionarsi, nelle indicazioni di coloro che hanno dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia (75,8%), in un livello di interesse medio-alto, in compagnia di Toscana, Trentino-Alto Adige, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Rilevante il livello di appeal, inoltre, della destinazione: circa 8 italiani su 10 che dichiarano di conoscerla esprimono il loro interesse a visitarla. Altrettanto significativo anche l’indicatore della fidelizzazione: il 93,9% degli italiani che si è recato in Calabria per una vacanza o per un viaggio, almeno una volta negli ultimi anni, ci ritornerebbe nuovamente.

I top e i flop della Calabria secondo i turisti

Tra i driver vincenti del livello di reputazione regionale figurano il clima, un buon rapporto prezzo/qualità dell’offerta, la risorsa mare. E, ancora, la ricchezza naturalistica dei parchi, la tradizione enogastronomica e l’innata accoglienza dei calabresi. Sul versante opposto, le principali criticità da affrontare con una programmazione consapevole, secondo gli italiani, riguardano l’offerta sanitaria, i servizi di informazione per i turisti, il potenziamento infrastrutturale e i servizi di trasporto.

E sul versante della promozione? L’agenda suggerita dal mercato non lascia spazio a dubbi: passaparola (30,1%), utilizzo strategico degli spazi pubblicitari offerti dalle Online Travel Agencies (19,6%) e l’impiego pianificato dell’attività di blogging e del social media marketing (18,5%). [Continua in basso]