Anche Briatico pronta a celebrare la Giornata nazionale delle Pro loco

Anche Briatico celebra la Giornata nazionale delle Pro loco. Il 10 luglio, infatti, la città del mare ospiterà una serie di iniziative pensate per valorizzare i prodotti del territorio, offrire spunti sul futuro del nostro comprensorio e al contempo assicurare un momento di dibattito e socialità. In particolare, l’appuntamento voluto dalla Pro loco di Briatico in collaborazione con il Comune. [Continua in basso]

Alle 19.00 prevista in piazza IV Novembre l’apertura dei mercatini di Campagna amica Coldiretti. Alle 21 incontro sul tema del turismo e promozione del territorio con un ricco parterre di ospiti. Previsti i contributi del sindaco Lidio Vallone, dello scrittore e imprenditore Massimo Capalbo, del presidente Unpli Calabria Filippo Capellupo, del delegato Cnav Mario Reda, dell’imprenditrice Raffaella Marzano, dell’imprenditore agricolo e esponente Coldiretti giovani Marco Furchì, della presidente Confartigianato imprese Vibo Tina Soriano, del direttore commerciale del Don Giovannino bakery Francesco Giacco, del presidente Coldiretti Tropea e Consorzio tutela cipolla rossa Giuseppe Laria, responsabile provinciale Epaca Coldiretti Francesco Cipolla. Interventi moderati a cura della giornalista Novella Imeneo. A Chiusura la serata musicala animata dalla Scuola di ballo Alma dance.

