Anap Briatico, al via un corso per diventare operatore termo-idraulico

È rivolto a allievi dai 14 ai 18 anni non compiuti e si snoderà in un arco temporale di 3 anni. Prevista attività pratica in impresa

I locali Anap Calabria siti a Briatico in località Cocca ospiteranno un corso gratuito di 3mila ore per operatore impianti termo-idraulici. L’offerta formativa è finalizzata al conseguimento della qualifica professionale. Il corso è rivolto a allievi dai 14 ai 18 anni non compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. La durata del corso + di 3 anni, 1000 ore ciascuno, comprensivi dei periodi di applicazione pratica in impresa. La scheda di adesione dovrà essere compilata e inviata all’indirizzo email anap.briatico@libero.it. Maggiori informazioni disponibili anche sulla pagina social dell’ente.