Pnrr, cittadini scrivono al sindaco di Vibo: «Si rendano pubblici progetti ed esiti»

I fondi del Pnrr e il programma futuro per Vibo Valentia sono al centro di una lettera pubblica inviata da alcuni cittadini al sindaco della città, Maria Limardo. Ne riportiamo il contenuto. [Continua in basso]

«Sig. sindaco,

siamo il coordinamento di un gruppo di cittadine e di cittadini costituitosi per rappresentare idee e progetti per la città con una precisa visione di Sinistra del suo futuro. Le rappresentiamo quanto segue: la città vive una condizione di estrema difficoltà economica e sociale, aggravata anche dal fatto che le condizioni finanziarie e di bilancio non consentono una politica della spesa locale in grado di favorire sviluppo e sostegno ai ceti meno abbienti. È indubbio che, considerato il contesto attuale, i fondi del Piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr) sono leve fondamentali per trasformare la città, implementare uno sviluppo compatibile con le caratteristiche di Vibo Valentia e, conseguentemente, garantire aumenti occupazionali importanti. Per i motivi indicati, Le chiediamo di garantire massima trasparenza sui i progetti, finanziabili con i fondi Pnrr, presentati dall’Ente. Infatti, le cittadine e i cittadini di Vibo hanno il diritto di conoscere quali scelte l’amministrazione ha fatto per garantire risorse esogene e fondamentali per l’economia locale. Non solo, trasparenza vuol dire anche rendere pubblici l’esito dell’esame sui progetti, se ammessi o meno a finanziamento e, poi, tutto il procedimento successivo di spesa. E, quindi, la possibilità di monitorare pubblicamente il rispetto dei tempi di spesa che garantiscono il riconoscimento dei contributi. [Continua in basso]