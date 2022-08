Dalle strutture ai lidi balneari, a Vibo Marina è un Ferragosto da sold out

Si calcolano intorno alle diecimila presenze le persone che hanno preso d’assalto, nella giornata di Ferragosto, i lidi in concessione e le spiagge pubbliche del litorale vibonese. Piena attività nei pontili turistici del porto di Vibo Marina, mentre sono state tre le motonavi partite in mattinata, a pieno carico, per escursioni alle Isole Eolie. Anche sul fronte della ricettività alberghiera si è registrato il tutto esaurito, al pari dei locali adibiti alla ristorazione. Trovare un tavolo libero era oggi veramente difficile. E albergatori e ristoratori non nascondono la loro soddisfazione: «C’è voglia di vacanza, è l’estate della ripresa», sono i commenti quasi unanimi. Si torna la periodo pre-Covid, all’estate del 2019, quando il tutto esaurito era un classico del turismo lungo tutto il litorale vibonese. Si tratta, in maggior parte, di un turismo di prossimità, per scoprire i luoghi più belli a pochi chilometri da casa, oggi più che mai rivalutato e praticato da migliaia di persone. Il turismo di prossimità potrebbe quindi divenire un volano per la formulazione di una strategia volta a superare i vincoli stagionali, un’esperienza che arricchisce anche senza doversi spostare più di tanto da dove si abita.