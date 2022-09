Servizio scuolabus, al via a Sant’Onofrio la presentazione delle domande

In vista del ritorno in classe previsto in Calabria per il 14 settembre, il Comune di Sant’Onofrio comunica l’apertura dei termini per presentare la domanda di iscrizione al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023. Le richieste dovranno essere inoltrare entro il 10 settembre per consentire all’ente di espletare l’iter burocratico. [Continua in basso]

Come presentare le domande

Più nel dettaglio, i genitori dovranno effettuare l’iscrizione compilando l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune nella sezione “notizie” nella homepage del sito o dall’albo pretorio del Comune. La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

trasmissione per pec all’indirizzo: protocollo.santonofrio@asmepec.it

all’indirizzo: protocollo.santonofrio@asmepec.it consegna a mano agli uffici comunali in via Raffaele Teti n.5 nei giorni di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

I costi

L’iscrizione al trasporto scolastico ha validità annuale e deve essere presentata per ogni anno scolastico; pertanto i genitori interessati al servizio del trasporto scolastico a.s. 2022/23 dovranno procedere alla trasmissione della richiesta, dovuta sia per le nuove iscrizioni (utenti da iscrivere per la prima volta) sia per le richieste di rinnovo del servizio. Il costo mensile per singolo alunno viaggio andata e ritorno è di 13,00. Il costo mensile per singolo alunno metà corsa è di 8 euro. Per ogni famiglia con due o più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico verrà applicata la seguente tariffa agevolata: il secondo figlio paga il ticket al 50% sia per il caso di corsa intera che per il caso di metà corsa; dal terzo figlio in poi il servizio è gratuito. In famiglie con la presenza di un solo genitore verrà applicata la seguente tariffa: 8 euro per il primo figlio per tratta intera, dal secondo figlio in poi servizio gratuito. Il modulo è presente sul sito dell’ente.

