Genova, presentato il primo evento nautico della Calabria: si terrà a Vibo Marina

In una delle più prestigiose vetrine della nautica a livello mondiale, il Salone di Genova, è stato presentato, nello stand della Regione Calabria, il primo “Boat show della Calabria”, un evento che si terrà nella prossima primavera nel porto di Vibo Marina e che suggellerà il connubio tra la vocazione turistica e il mondo della nautica da diporto. L’iniziativa era stata presentata in anteprima nel mese di agosto presso “Marina Carmelo” del porto di Vibo Marina dall’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, recentemente approdato in Parlamento, con la partecipazione di Franco Ranieri che negli anni passati era stato l’ideatore della “Fiera Nautica”, un appuntamento che costituiva un momento importante per la nautica da diporto a livello interregionale. Il porto di Vibo Marina è stato scelto in quanto diventato nel tempo scalo di riferimento importante per la grande nautica internazionale, come testimoniano le presenze costanti delle più prestigiose imbarcazioni a livello mondiale. [Continua in basso]

All’incontro di Genova erano presenti il direttore commerciale del Salone nautico di Genova, Piero Formenti, il vicepresidente di Confindustria Nautica e i rappresentanti dei vari enti che si occuperanno del progetto. L’evento è stato moderato dal giornalista di Sky Sport Sandro Donato Grosso. La manifestazione, prevista per il prossimo mese di maggio, porrà particolare attenzione, in collaborazione con il Salone di Genova, all’usato nautico, ma sarà anche un grande contenitore di eventi che spazieranno dal cinema, alla moda, alla gastronomia. Una grande Festa del mare per una regione che ha tutte le carte per essere una porta sul Mediterraneo. Una grande vetrina per una straordinaria regione. «Il porto di Vibo Marina- ha commentato l’assessore Orsomarso- si inserisce in una serie di investimenti. Partiamo dall’esposizione dell’usato del settore per immaginare una promozione a lungo raggio per una regione che vanta 800 km di coste».

