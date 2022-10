Vibo, Baker Hughes compie 60 anni e inaugura una nuova linea produttiva – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’inaugurazione della nuova linea produttiva con tanto di taglio del nastro, coincide con i 60 anni di attività della Baker Hughes. L’ex Nuovo Pignone con sede nell’area industriale di Porto Salvo, nel Vibonese, celebra un traguardo importante e lo fa nel corso di una cerimonia alla presenza delle massime autorità istituzionali del territorio. In sala anche gli oltre 100 dipendenti, che per un giorno hanno messo da parte le tute da lavoro, partecipando con orgoglio alle iniziative aziendali per celebrare l’importante anniversario. Sessant’anni di storia di un’impresa che guarda al futuro, a dimostrazione di come anche a certe latitudini sia possibile investire e crescere. La Regione Calabria ha fatto la sua parte come conferma lo stesso assessore allo Sviluppo Economico, Rosario Varì. Per l’occasione è giunto anche il presidente del Nuovo Pignone Paolo Noccioni. Un’azienda fiorente che ha deciso di puntare sull’innovazione, sulla tecnologia e sul capitale umano. [Continua in basso]

La nuova linea produttiva

La nuova linea produttiva consente l’applicazione di processi avanzati di saldatura automatizzata e di lavorazioni meccaniche ad elevato livello tecnologico per la realizzazione di componenti strutturali per turbine a gas di dimensioni medio-piccole e per turbine a gas aeroderivative, integrando ancora di più il sito di Vibo all’interno delle operazioni italiane di Baker Hughes, che conta 8 siti sul territorio nazionale per oltre 5.000 addetti complessivi. Tra i principali macchinari della nuova linea figurano una calandra costruita appositamente per materiali nobili, 2 centri di lavoro di ultima generazione a 5 assi, un tornio verticale, un impianto di saldatura robotizzata a 13 assi, un forno elettrico all’avanguardia, alimentato da un impianto fotovoltaico per trattamenti termici specializzati in atmosfera controllata.

«Oggi con l’inaugurazione della nuova linea ad alta tecnologia per parti strutturali di turbine a gas celebriamo l’ulteriore espansione delle attività del sito Baker Hughes di Vibo Valentia, a segnale della centralità dello stabilimento all’interno del ciclo produttivo dell’azienda. Il sito si estende su una superficie di 175.000 metri quadri, promuove un’occupazione ad elevato livello di specializzazione ed è un importante punto di riferimento per il territorio – commenta Paolo Noccioni, presidente Nuovo Pignone, Baker Hughes IET -. Tutto ciò è stato possibile grazie a cospicui investimenti in tecnologie e sulle nostre persone, permettendo il raggiungimento di risultati tangibili che posizionano lo stabilimento al centro del nostro lavoro per la transizione energetica». [Continua in basso]