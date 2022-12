Riduzione o abbattimento tassa sui rifiuti, al via le domande a Zungri

Il Comune di Zungri ha emesso un avviso riguardante la riduzione o abbattimento della Tari, anno 2022 per le famiglie in difficoltà. Si tratta di una misura riservata al pagamento delle utenze domestiche riservato ai nuclei residenti nel territorio comunale. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 dicembre attraverso la compilazione di un apposito modulo presente sul sito dell’ente oppure disponibile presso gli uffici comunali. [Continua in bassa]

Ne potranno beneficiare famiglie che dispongono di un valore Isee in corso di validità:

da 0 a 10mila euro, sgravio del 100%

da 10.001 euro a 15mila, sgravio del 75%

da 15.001 a 20.00 sgravio del 50%

da 20.001 a 25mila euro sgravio del 25%.

I fondi nella disponibilità del Comune sono 42mila euro. Le domande dovranno essere consegnate via pec, all’indirizzo protocollo.zungri@asmepec.it, a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.