Videosorveglianza a Mongiana, prevista una spesa di 165mila euro

Prosegue l’iter l’installazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Mongiana. Nei giorni scorsi, con deliberazione della giunta guidata dal sindaco Francesco Angiletta, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Si tratta di fondi messi a disposizione del governo per sostenere gli oneri sopportati dai Comuni per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti da prefetti e sindaci. L’intenzione del Comune, si specifica nel documento, è realizzare un progetto di videosorveglianza da far pervenire alla Prefettura. Il finanziamento da richiedere ammonta a 150mila e 122 euro. Il Contributo di partecipazione comunale è di 15mila euro. A curare l’inoltro della richiesta dei fondi, il responsabile unico del procedimento, il geometra Antonio Montagnese.

