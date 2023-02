San Gregorio, servizio scuolabus sospeso per una settimana

A San Gregorio d’Ippona servizio bus scolastico sospeso per una settimana. Lo comunica in un avviso il Comune nel quale si legge: «Si informano i genitori degli alunni che raggiungono i plessi scolastici con lo scuolabus che a causa delle condizioni di salute dell’autista il servizio non potrà riprendere regolarmente. L’attività verrà garantita a partire da lunedì 27 febbraio 2023». Gli amministratori rendono noto di aver cercato delle soluzioni ma con esito negativo: «Si fa presente inoltre che sentite associazioni e comuni (San Calogero, Ionadi, Mileto, Pizzo) non abbiamo avuto la disponibilità di nessun autista. Si ricorda che per poter guidare lo scuolabus oltre alla patente occorre conseguire la Cqc “Carta di qualificazione del conducente”. È una Carta di Qualificazione del Conducente obbligatoria per la guida professionale che si aggiunge alla patente di guida di categoria C, D, CE, DE. Si informa inoltre che da lunedì 27 febbraio con gli scolari oltre all’autista sarà presente un accompagnatore fino alla fine dell’anno scolastico».

