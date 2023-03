Fondi per l’acquisto dei libri scolastici, il Comune di Serra rende note le graduatorie

Si conclude con l’approvazione delle istanze e relativa pubblicazione degli elenchi dei beneficiari (nominativi puntati per privacy) l’iter portato avanti dal Comune di Serra San Bruno per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023. L’avviso era stato rivolto agli studenti frequentati le scuole secondarie di primo e secondo grado. La suddivisione del contributo era stato ripartito in 12.568 euro per gli alunni della primaria, 11.395 per gli studenti delle secondarie (seconde classi), 16.718 euro per le scuole secondarie, terze, quarte e quinte classi. I fondi concessi al Comune ammontavano a poco più di 40mila euro. [Continua in basso]

A seguito del bando erano state presentate in totale 72 domande, per la scuola primaria. 133, per la secondaria. Nel primo caso, due istanze sono state escluse per Isee con reddito superiore ai 10.632 euro, nel secondo 2 richieste escluse per assenza di attestazione Isee e altre 2 non andate a buon fine per reddito superiore. In merito alle richiese escluse per la mancanza di certificazione, «vengono concessi ai richiedenti dieci giorni dalla pubblicazione della determina (datata 17 marzo 2023) per produrre la documentazione e sanare la posizione». Le graduatorie dei beneficiari corredate dagli importi concessi, distinte, per classi, sono riportate in tre diverse tabelle pubblicate sull’albo pretorio dell’ente, consultabile on-line.

