Polia, approvato il bando per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese

Tramite delibera di giunta, a Polia è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico-finanziario a favore delle piccole e medie imprese anche a fine di contenere l’impatto dell’epidemia Covid. Il finanziamento concesso al Comune – si legge nell’atto vergato dalla compagina amministrativa guidata dal sindaco Luca Alessandro – è stato di 23.918 mila euro per il 2020, 15.945 per il 2021 e altri 15.945 per il 2022.

I beneficiari

I beneficiari sono:

le piccole e micro imprese che svolgono attività in ambito commerciale e artigianale, attraverso un’unità operativa sita nel territorio di Polia

che svolgono attività in ambito commerciale e artigianale, attraverso un’unità operativa sita nel territorio di Polia sono iscritte al registro imprese o nel caso di imprese artigiane all’albo di rifermento e risultino attive al momento della presentazione della domanda

o nel caso di imprese artigiane all’albo di rifermento e risultino attive al momento della presentazione della domanda non sono in stato di liquidazione o fallimento.

Il contributo di 15.945 euro concesso per il 2021 nella forma del fondo perduto è determinato in percentuale e sarà elargito in parti uguali alle imprese partecipanti. L’istanza potrà essere presentata via pec all’indirizzo del Comune di Polia (protocollo.polia@asmepec.it) o consegna a mano presso Ufficio protocollo. Scadenza fissata al 17 aprile 2023, ore 18.00.

