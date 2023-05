Riqualificazione piazza Padre Pio a Zaccanopoli, approvato il progetto

In campo oltre 83mila euro di risorse messe a disposizione dal Governo per i piccoli Comuni. Previsto risanamento del Monumento ai caduti e piccoli interventi di manutenzione

A Zaccanopoli procede l’iter per la riqualificazione della piazza comunale Padre Pio. Il progetto definitivo ed esecutivo, recentemente approvato dalla giunta comunale, prevede il risanamento conservativo del monumento ai caduti nonché piccoli interventi di manutenzione in ambito urbano. I lavori prevedono una spesa di 83mila e 790 euro. Si tratta di fondi del Governo attribuiti ai Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti. Possono essere spesi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2023. [Continua in basso]

L’erogazione dei contributi

Il contributo, pari a 83mila e 790 euro, è stato destinato a 2005 Comuni italiani. Gli enti beneficiari, tuttavia, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023, nonché a rispettare i termini degli interventi, pena decadenza. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Budriesi, ha ritenuto opportuno «eseguire interventi di “Riqualificazione Piazza Comunale “Padre Pio”» investendo il contributo assegnatole per l’esecuzione delle attività. I contributi vengono erogati ai beneficiari, per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2023, e dell’esecuzione dei lavori. Una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

