Confartigianato imprese Vibo: Rocco Cunsolo eletto presidente

Nel corso dell’assemblea straordinaria dei delegati comunali dell’associazione artigiani provinciale di Vibo Valentia, tenutasi presso la sede del sodalizio, si è decisa la nuova squadra di dirigenti che guiderà Confartigianato imprese Vibo Valentia nel prossimo quadriennio. È stato infatti eletto il presidente Rocco Cunsolo, artigiano, ed è stato rinnovato il direttivo che alla prima riunione utile nominerà la nuova giunta dell’associazione. Un nuovo consiglio caratterizzato da un forte rinnovamento, con una buona percentuale di componenti qualificati e motivati. Confartigianato imprese Vibo Valentia è rimasta fortemente legata al territorio in modo esclusivo. Conta a oggi moltissimi associati e nonostante le forti crisi che hanno attraversato il mondo delle imprese in questi anni, rimane uno dei sodalizi più rappresentative del distretto. L’obiettivo del nuovo direttivo sarà dunque quello di offrire risposte puntuali ai bisogni delle singole realtà produttive, favorire la partecipazione, alimentare la condivisione in un’ottica di crescita e potenziamento dell’attrattività del territorio e delle comunità, dare slancio all’auto-imprenditoria che ha saputo, in momenti critici, valorizzare talenti e generare opportunità occupazionali. Il neo presidente ha affermato: «Un contesto non facile che mi motiva e mi impegnerà per far si che le aziende artigiane vibonesi vengano valorizzate per il loro ruolo di artefici nella creazione di un futuro che deve cogliere le sfide della transizione ecologica e digitale per accompagnarle nella ricercare nuovi spazi e nuovi mercati non solo locali ma internazionali». Particolare attenzione sarà riservata al sociale, a tutto ciò che attiene al welfare, non solo per la terza età, ma in generale per le famiglie e la collettività. La solidarietà continuerà a essere elemento caratterizzante dell’azione del gruppo a sostegno delle molteplici realtà che insistono nella nostra provincia.

