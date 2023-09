Briatico, ordinata la rimozione di imbarcazioni abbandonate o in disuso

Tramite ordinanza, il sindaco di Briatico, Lidio Vallone ha disposto la rimozione di imbarcazioni abbandonate e in pessime condizioni e di materiali vari collocati in località Torretta, zona parcheggio San Giorgio, nei pressi del fiume Murria. A seguito di un sopralluogo effettuato alla presenza della polizia locale, era emersa la presenza di natanti in stato di abbandono, alcuni coperti da vegetazione e rifiuti. È stato inoltre registrato che lo stato di ambientale in cui versa la zona offriva facile riparo a rettili e animali che possono rilevarsi pericolosi data la prossimità degli stabilimenti balneari e locali. L’abbandono di qualsivoglia materiale, in spazio pubblico, si fa rilevare nell’ordinanza, è da considerarsi deposito abusivo di rifiuti ingombranti che creano danni all’ambiente sotto il profilo della tutela del decoro urbano e della pulizia. Pertanto è stato ordinato l’immediato sgombero dei natanti risultanti in disuso o in pessime condizioni, ed inoltre la rimozione dei natanti in uso dai cittadini a scopo di hobby o dai pescatori. Sono state previste per i trasgressori sanzioni da 300 a 3mila euro.

Il provvedimento, si evidenzia, è stato assunto per garantire il decoro urbano oltre che la salute e l’incolumità pubblica. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso da parte della Polizia locale su ogni imbarcazione, si dovrà procedere alla rimozione. In caso di mancato intervento, l’amministrazione procederà d’ufficio utilizzando appositi mezzi e trasportando i natanti a deposito dove verranno custoditi per 60 giorni. Trascorsi i quali, senza che nessuno si sia presentato a rivendicarne il possesso, saranno smaltiti, alienati o acquisiti a beni comunali. In caso contrario, se il proprietario ne chiederà la restituzione, verrà applicata la sanzione prevista nonché le spese per la rimozione e custodia delle imbarcazioni.

