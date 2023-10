Rombiolo, al via l’iter per lavori alla scuola dell’infanzia di Moladi

La Provincia di Vibo Valentia ha diramato un avviso esplorativo riguardante la manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola infanzia della frazione Moladi di Rombiolo. L’importo dell’appalto è di 526mila e 100 euro distinto in 360mila euro per lavori soggetti a ribasso d’asta, 149mila e 965 euro per costi della manodopera e 16mila e 100 euro per oneri della sicurezza. Tra i requisiti richiesti, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, figura l’iscrizione sulla piattaforma per le gare telematiche denominata “Portale degli appalti Provincia di Vibo Valentia” e iscrizione alla Cciaa, Camera di commercio. Le domande dovranno essere presentate entro il 3 novembre, ore 9.00. L’avviso – si fa rilevare – non è vincolante per la stazione appaltante.

