Nuova norma antiriciclaggio, corso informativo della Camera di commercio

Lo scorso 9 ottobre è entrata in vigore la nuova normativa antiriciclaggio che impone a tutte le società di capitali la comunicazione al registro imprese dei titolari effettivi delle quote o delle azioni societarie. L’adempimento deve essere effettuato tassativamente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova norma, la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha deciso di avviare un ciclo di eventi formativi e informativi rivolto agli utenti per comunicare i termini dell’adempimento e supportarli nella predisposizione della pratica in formato telematico. Nella giornata del 6 novembre alle ore 15 si svolgerà a tale scopo un webinar online, a titolo gratuito che vedrà la partecipazione di un esperto di Infocamere, il quale illustrerà ai partecipanti le modalità con cui presentare la pratica al registro imprese. Il webinar sarà introdotto dai saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e dal segretario generale Ciro Di Leva. La relazione tecnica dell’esperto di Infocamere sarà introdotta da un intervento del responsabile dell’Ufficio Registro Imprese dell’ente camerale, Lorenzo Procopio.

LEGGI ANCHE: Fiom, Fim e Uilm: «Bene investimenti di Baker Hughes a Vibo, ma politica locale è senza visione»

Stipulato a Lamezia Terme il “Patto per il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile”

La Cna Vibo e i suoi artigiani protagonisti alla Fiera di Rimini dedicata al turismo mondiale