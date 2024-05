Costituita a Vibo “Meccatronica” con l’assistenza della Confartigianato

E’ stata costituita in Calabria l’unica categoria di “Meccatronica” assistita dalla Confartigianato di Vibo Valentia. La fusione delle precedenti attività di meccanica, motoristica e di elettrauto nella sola categoria di “meccatronica” vuole essere una risposta diretta all’evoluzione tecnologica che caratterizza il settore. La Confartigianato si propone di garantire che le imprese artigiane della provincia rimangano competitive e ben rappresentate. Durante l’assemblea, presieduta dal presidente provinciale Cunsolo e dal segretario Nicola Raffaele, con una massiccia partecipazione di meccanici, elettrauti e carrozzieri è stato eletto come presidente di categoria Roberto La Grotteria. Il gruppo, costituito da figure professionali che si occupano di manutenzione e riparazione del settore automobilistico, anche in virtù della crescente importanza che le tecnologie elettroniche hanno assunto di recente all’interno del distretto, vuole essere portavoce di tutte le problematiche inerenti la direzione e gestione del compartimento, facendosi sentire nei tavoli regionali e nazionali per poter cercare di risolverli e nello stesso tempo di fare proposte concrete e innovative. In definitiva, la costituzione della categoria “Meccatronica” da parte di Confartigianato imprese rappresenta un passo significativo verso l’adeguamento alle esigenze contemporanee del settore dell’autoriparazione. Attraverso queste iniziative, Confartigianato rafforza il suo ruolo di supporto e guida per le imprese artigiane, assicurando che siano pronte a navigare il futuro dell’autoriparazione con competenza e professionalità.

