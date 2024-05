Nato in una farmacia di Maierato un secolo fa, l’Amaro China Barbieri arriva terzo ai World Liqueur Awards

Prestigioso riconoscimento in una competizione internazionale per il liquore che ancora oggi si rifà all'antica ricetta messa a punto dal farmacista Enrico Barbieri nel 1923

Successo per l’Amaro China Barbieri, eccellenza vibonese che a Norwich, nel Regno Unito, si è aggiudicata una prestigiosa medaglia di bronzo ai World Liqueur Awards 2024.

Il dottor Enrico Barbieri, noto farmacista della provincia di Vibo Valentia, creò nella sua farmacia a Maierato la ricetta di questo elisir nel 1923. La preparazione dell’Amaro China Barbieri include pregiate varietà di china, arricchite con diverse spezie officinali e aromatiche, conferendo al liquore le sue uniche proprietà toniche e digestive.

La storia di China Barbieri, radicata in oltre un secolo di esperienza, continua oggi con dedizione grazie a Raffaele, Antonino, Enrico, Francesco ed Enrico Maria, che rispettano fedelmente la ricetta originale. Il risultato è un prodotto di qualità, con un colore ambrato scuro, un profumo intenso, una consistenza vellutata e un gusto amaro predominante, arricchito da delicati sentori di spezie.

«L’Amaro China Barbieri non è solo un amaro digestivo – dichiarano gli artefici dell’antico infuso -; è un simbolo di identità e di cultura, un prodotto che incarna l’essenza della Calabria. Ogni sorso è un viaggio nel tempo, un ritorno alle radici, un assaggio di storia e tradizione. Questo riconoscimento ai World Liqueur Awards 2024 – aggiungono – è un onore immenso per noi. Siamo felici che la nostra passione e il nostro impegno nella produzione di questo Elisir siano stati apprezzati a livello internazionale. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione per mantenere viva la tradizione di famiglia e offrire un amaro di qualità eccellente».