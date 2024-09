LaC e Kineton all’IBC 2024 di Amsterdam per presentare la versione Android Automotive OS di LaC Play

Il network LaC partecipa all’International Broadcasting Convention (IBC) di Amsterdam, il più grande evento europeo dedicato all’industria del broadcasting e dell’intrattenimento, insieme al suo partner tecnologico Kineton. In questa occasione, LaC e Kineton presentano una novità significativa: la versione Android Automotive OS di LaC Play, la piattaforma di streaming on demand già disponibile su HbbTV e dispositivi mobile iOS e Android.

L’IBC di Amsterdam: LaC e Kineton nell’hub per l’innovazione globale

La partecipazione di LaC a un evento di rilievo come l’IBC sottolinea l’impegno dell’azienda nel portare avanti una strategia orientata all’innovazione. L’IBC rappresenta una vetrina di riferimento per le novità tecnologiche nel settore dei media e dell’intrattenimento, con un focus sulle soluzioni avanzate per la televisione, le tecnologie multimediali e l’ICT.

LaC Play, una nuova frontiera per l’intrattenimento in viaggio

LaC Play su Android Automotive OS, sviluppata da Kineton, è presentata all’IBC sotto forma di Proof of Concept (PoC). Questa innovazione consentirà agli utenti di accedere a un’esperienza di intrattenimento senza precedenti direttamente dal sistema infotainment delle auto connesse. In un mondo in cui la mobilità è sempre più intelligente, le soluzioni di intrattenimento personalizzate assumono un ruolo cruciale nel garantire ai viaggiatori contenuti di qualità in qualsiasi momento e luogo. Questa nuova versione di LaC Play è parte di un progetto più ampio volto a migliorare continuamente l’esperienza utente, offrendo un servizio di intrattenimento personalizzato e accessibile in ogni contesto. Le auto connesse rappresentano una delle aree a maggiore crescita, e le piattaforme di streaming come LaC Play sono destinate a giocare un ruolo sempre più centrale nell’esperienza di viaggio.

Kineton e LaC: una partnership che guarda al futuro

Kineton ha sviluppato l’applicazione LaC Play, progettata per offrire i migliori contenuti dell’emittente LaC attraverso le piattaforme HbbTV e mobile. Oggi, con il lancio della versione per Android Automotive OS, LaC Play si prepara a diventare una parte integrante dell’ecosistema di auto connesse, ponendosi all’avanguardia nel settore dell’intrattenimento on demand.

La partecipazione all’IBC di Amsterdam conferma il forte impegno di LaC nell’adattarsi alle nuove tendenze tecnologiche, rispondendo alle crescenti esigenze del pubblico e consolidando la sua posizione come leader nell’offerta di contenuti digitali innovativi.