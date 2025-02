Stazione Vibo-Pizzo continuano i disagi, Lo Bianco: «Strada piena di buche e degrado, basta immobilismo»

Da circa un mese e mezzo i lavori alla stazione di Vibo Pizzo sono stati completati. Un’attività intensa che aveva interessato l’infrastruttura vibonese per sei lunghi mesi. Con lo smantellamento del cantiere, quindi, si sperava nella fine dei disagi per i tanti pendolari (e nel periodo estivo anche visitatori) che quotidianamente usufruiscono dello scalo ferroviario. Ma le criticità, stando alle ultime segnalazioni, sono tutt’altro che superate. A illustrare il quadro ci ha pensato il consigliere d’opposizione Anthony Lo Bianco che, tramite i social, ha descritto lo stato in cui versa l’arteria che conduce all’infrastruttura: «Da troppo tempo i cittadini, i turisti e i pendolari – scrive – devono affrontare una strada piena di buche e degrado per raggiungere la stazione di Vibo-Pizzo. Ricevo ogni giorno decine di segnalazioni da parte di chi è costretto a percorrere questo tratto dissestato, rischiando danni ai veicoli e pericoli per la sicurezza».

Lo Bianco: «Situazione inaccettabile»

Anthony Lo Bianco, consigliere comunale

L’esponente della minoranza rincara la dose e punta il dito contro la compagine amministrativa rappresentata dal primo cittadino Enzo Romeo: «Non possiamo più accettare questa situazione! È inaccettabile che un’infrastruttura così importante venga trascurata in questo modo». Lo Bianco chiede dunque «all’assessore ai Lavori pubblici Monteleone e al sindaco Romeo di intervenire con urgenza per ripristinare il manto stradale e garantire un accesso sicuro e dignitoso alla stazione».

Per il consigliere d’opposizione non bisogna tergiversare: «Dobbiamo puntare su questa stazione, migliorando non solo i servizi interni ma anche la viabilità e l’accessibilità. Basta con l’immobilismo. I cittadini meritano infrastrutture sicure e funzionanti. Continuerò a monitorare la situazione – assicura infine – fino a quando non saranno effettuati gli interventi necessari».