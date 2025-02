Transizione energetica: via al corso di formazione promosso dalla Camera di commercio. Ecco come aderire

Un'opportunità per le imprese del territorio: sette in tutto gli appuntamenti previsti. Le domande per partecipare si possono presentare sul sito dell'Ente dal 24 febbraio fino al 5 marzo

La locandina del percorso formativo

Prosegue l’azione di informazione e formazione della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia sulla transizione energetica e le opportunità offerte alle imprese in termini di adeguamento e di business. «Al via la prima edizione del corso “Energy Specialist” – ha fatto sapere l’Ente camerale attraverso una nota stampa – finalizzato ad approfondire temi strategici e migliorare le competenze in ambito energetico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Punto impresa digitale e con la collaborazione tecnica di Dintec, società in house del sistema camerale specializzata in innovazione e trasferimento tecnologico».

I temi oggetto di approfondimento saranno: il mercato dell’efficienza energetica e le figure professionali di riferimento; le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione dell’energia; soluzioni per l’efficienza energetica, cogenerazione e fonti rinnovabili applicate ai vari settori; il quadro normativo e regolatorio in tema di sostenibilità e transizione energetica; le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e le tecnologie digitali 5.0, con particolare attenzione ai contributi a supporto della transizione energetica.

«Il percorso formativo – prosegue il comunicato stampa – si svolge in cinque moduli a distanza (webinar di 4 ore cad.) e in due incontri in presenza (project work di 4 ore cad.) presso una delle sedi territoriali della Camera di commercio, a conclusione del quale, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore del corso potranno accedere al test finale (online), al superamento del quale verrà rilasciato un digital badge. Tutti i moduli e gli incontri si svolgeranno tra lunedì e venerdì nel periodo marzo-giugno 2025». Il progetto, «per un numero massimo di 20 partecipanti, è rivolto a imprenditori, dipendenti di imprese, aspiranti imprenditori e professionisti, diplomati e laureati con sede, residenza o unità locale nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia».

«Le domande di partecipazione possono essere presentate a questo link a partire dal 24 febbraio e fino al 6 marzo 2025 secondo le modalità previste dall’avviso presente con la relativa modulistica sul sito camerale. Il corso “Energy Specialist” sarà presentato anche nell’ambito di un’ulteriore e prossima iniziativa camerale su “Transizione energetica e sviluppo delle Cer in Calabria” che l’ente camerale ha programmato nelle sue sedi territoriali, in collaborazione con il Pid (Punto impresa digitale) e con la Fondazione Ensieme, per un confronto tra imprese ed esperti con focus su aspetti tecnici e giuridici, vantaggi e opportunità». Dopo quello di Vibo Valentia, il prossimo incontro è stato programmato per il prossimo 25 febbraio alle ore 15 nella sede dell’ente camerale a Catanzaro con partecipazione è gratuita. I dettagli del programma sono consultabili sul sito camerale.