Credito e finanza per l’impresa, Cna e Camera di commercio promuovono un convegno a Vibo

La Cna Vibo Valentia in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia organizzano il convegno intitolato “Credito e finanza per l’Impresa”, che si terrà giovedì 27 febbraio alle ore 16 nella Sala convegni dell’Ente camerale, situata nel complesso Valentianum di piazza San Leoluca. L’evento rappresenta un’importante occasione per le imprese calabresi, poiché mira a illustrare gli strumenti e le opportunità di finanziamento disponibili per supportare gli investimenti nel tessuto imprenditoriale locale. Il programma del convegno prevede l’introduzione e i saluti istituzionali di Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e di Antonino Cugliari, presidente territoriale della Cna. Seguirà l’intervento di Giulio Valente, segretario della Cna Calabria.

Tra i relatori ci saranno esperti di settore che offriranno il loro contributo per chiarire le diverse opzioni di accesso credito disponibili. Fabio Petri, presidente di ArtigianCredito, illustrerà le soluzioni finanziarie pensate appositamente per le piccole e medie imprese. Marcello Malamisura, capo filiale della Banca d’Italia di Catanzaro, fornirà una panoramica sull’importanza della stabilità finanziaria e delle politiche monetarie per le imprese. Infine, Armando Maglio, esperto presso il servizio di educazione finanziaria della Banca d’Italia, tratterà temi relativi alla gestione responsabile delle risorse finanziarie.