Mercato coperto a Vibo, sopralluogo dell’amministrazione: «Lavori da continuare senza interruzioni»

Gli assessori Soriano e Monteleone insieme al dirigente Callisti hanno incontrato ditta e direttore lavori: «I coltivatori devono far rientro quanto prima in una struttura adeguata»

I lavori di ristrutturazione del mercato coperto di via delle Clarisse, nel centro di Vibo Valentia, sono ripresi e dovranno proseguire senza sosta fino al termine degli interventi previsti. È quanto richiesto dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia che ieri mattina, con gli assessori Salvatore Monteleone (Lavori pubblici) e Stefano Soriano (Commercio), accompagnati dalla dirigente Lorena Callisti, ha incontrato il direttore dei lavori e la ditta.

«Abbiamo fatto presente in maniera molto chiara – spiegano i due amministratori – la assoluta necessità di proseguire e terminare i lavori senza più alcuna interruzione. Accanto al dovere di tutelare tutti gli avventori del mercato ed i lavoratori con la necessaria messa in sicurezza, abbiamo anche il dovere – concludono Monteleone e Soriano – di fare in modo che i coltivatori diretti possano fare rientro quanto prima in una struttura adeguata senza dover affrontare il prossimo inverno ancora all’esterno».