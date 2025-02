Joppolo, ponte crollato a Caroniti: la Provincia impegna 600mila euro per la ricostruzione

È quanto emerso nel corso di un confronto tra il presidente L’Andolina e il sindaco Dato. Ecco tutti gli interventi realizzati e in cantiere. Il primo cittadino: «Riconosciuta la precaria situazione delle strade provinciali»

«La puntualità» è il primo aspetto che il sindaco di Joppolo, Giuseppe Dato, ha voluto evidenziare commentando la visita istituzionale del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina. «Una dote che, alla luce di un diffuso malcostume politico, ci ha stupito ed è – per il sindaco Dato – indice di serietà. Il presidente L’Andolina – ha quindi aggiunto il primo cittadino di Joppolo nella nota stampa diffusa dalla Provincia- ha riconosciuto la precaria situazione delle strade provinciali ricadenti nel nostro territorio, promettendo la massima attenzione. Ha confermato quanto promesso, circa un anno fa, per il ponte crollato sulla sp 24 nei pressi dell’abitato di Caroniti, inserendo nella sua prima programmazione e cioè nel 2025 l’impegno di spesa di 600mila euro per la ricostruzione.

Quindi a breve – ha evidenziato Giuseppe Dato – vi sarà l’appalto e la consegna dei lavori che consentiranno a tutti i proprietari terrieri di Caroniti di poter riaccedere ai propri terreni; ai pendolari dell’importante strada provinciale la percorribilità; così come si darà ai fedeli la possibilità di raggiungere il Santuario della Madonna del Carmelo, sede Giubilare 2025. Nel corso del sopralluogo, abbiamo avuto anche la possibilità di evidenziare la pericolosità e l’urgenza di due interventi di dissesto segnalati in località Calafatoni. Pertanto, – ha chiosato il sindaco Dato – il sottoscritto e gli amministratori di Joppolo hanno salutato con soddisfazione la visita del presidente L’Andolina, confidando nella sua professionalità e puntualità».

Così come emerso dal sopralluogo effettuato dagli amministratori, nonché dall’apposito report redatto dai tecnici della Provincia di Vibo, la viabilità di Joppolo presenta una sua specifica complessità. Il territorio comunale è stato oggetto di una serie di interventi nella passata gestione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel 2018 che hanno portato allo stanziamento di risorse straordinarie ad opera della Protezione Civile. Ecco quali:

Sp n. 24 “ Torre Abate Michele-Caroniti ”, OCDPC 545/2018, OCDPC 558/2018, interventi chiusi nel 2022 800mila euro;

”, OCDPC 545/2018, OCDPC 558/2018, interventi chiusi nel 2022 800mila euro; Sp n. 23 “ Nicotera-Ioppolo-Coccorino-Coccorinello-Panaia ”, OCDPC 545/2018 OCDPC 558/2018interventi chiusi nel 2022, 1.000.000,00 euro;

”, OCDPC 545/2018 OCDPC 558/2018interventi chiusi nel 2022, 1.000.000,00 euro; Sp n. 25 “Joppolo – Petto Torre – Madonna del Carmine”, OCDPC 545/2018 OCDPC 558/2018, interventi chiusi nel 2022, 200mila euro.

«Nel mese di dicembre è stata avanzata alla Regione Calabria un ulteriore richiesta di finanziamento di 500mila euro a valere sulle economie maturate da destinare alla messa in sicurezza della sp 25, che rappresenta la viabilità alternativa in caso di chiusura della sp 23, evenienza già più volte verificatasi negli anni precedenti a seguito della caduta di materiale dal costone prospiciente la strada provinciale», è stato, inoltre, evidenziato nel corso del focus.

Programmazione effettuata dalla precedente amministrazione provinciale:

Sp n. 28 “Innesto Provinciale Nicotera-Preitoni-Comerconi”, D.M.123/2020, annualità 2024, 50mila euro;

Sp n. 23 “Ponte Centro abitato Joppolo”, D.M.225/2021, annualità 2025, 400mila euro.

Programmazione effettuata dall’attuale amministrazione provinciale