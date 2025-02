Hospitality Restart Tropea compie 10 anni e il meeting degli imprenditori turistici si concentra su intelligenza artificiale e pagamenti digitali

Locandina dell’evento

Torna per il decimo anno consecutivo “Hospitality Restart Tropea”, l’evento di riferimento per i professionisti del turismo e dell’hôtellerie. L’appuntamento è fissato per il 12 marzo dalle ore 9 al Tropis Hotel – Centro benessere, a Tropea. Questa edizione segna un traguardo importante per la manifestazione e si focalizzerà su due temi di grande attualità: l’intelligenza artificiale e i pagamenti digitali. «L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore dell’ospitalità – hanno fatto sapere gli organizzatori attraverso un comunicato stampa -, mentre i pagamenti digitali sono sempre più centrali per garantire un’esperienza fluida e sicura ai clienti». Inoltre, questa decima edizione affronterà il tema della «protezione delle prenotazioni, con un focus su strategie innovative per proteggere il business dalle cancellazioni e trasformare i rischi in opportunità».

«Un’analisi approfondita sui trends delle vendite 2025 – prosegue la nota stampa – aiuterà i professionisti del settore a comprendere e anticipare le dinamiche del mercato turistico per ottimizzare le performance e la redditività delle strutture ricettive». Massimo Vasinton, organizzatore dell’evento e presidente di Asalt (Associazione albergatori Tropea), ha dichiarato: «L’ospitalità è in continua evoluzione e con essa le tecnologie che ne supportano la crescita. In questa decima edizione vogliamo approfondire il ruolo che l’intelligenza artificiale può avere nella gestione alberghiera e nei servizi per gli ospiti, così come l’importanza di strumenti avanzati per i pagamenti digitali, ormai essenziali per una gestione moderna ed efficiente. Saranno presenti Gianni Rosina, Simona Ali Dante Gallo, Marco Materazzi, Marco Baroni, Lorenzo Biagetti e Ugo Albanesi».

L’evento completamente gratuito, è rivolto a tutti gli addetti ai lavori: albergatori, direttori, imprenditori e personale del settore turistico. Per partecipare è richiesta la registrazione obbligatoria sul sito ufficiale della manifestazione. Il programma prevede interventi e speech di aziende leader del settore turismo, che presenteranno le ultime innovazioni e le migliori strategie per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.