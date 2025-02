Cisl, Rocco Procopio riconfermato segretario della sezione Vibo-Pizzo della Federazione italiana trasporti

Si è svolta oggi al palazzo della Cultura a Pizzo l’assemblea congressuale del presidio di Vibo Valentia-Pizzo della Fit-Cisl Calabria, durante la quale è stato riconfermato Rocco Procopio quale segretario responsabile. «Un risultato che testimonia il forte sostegno e la fiducia accordata a Procopio – si legge nella nota della Fit-Cisl -, confermando la sua leadership e il suo impegno per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori del territorio». Nel suo intervento, il segretario Procopio ha «presentato una dettagliata analisi del settore trasporti a livello territoriale – si legge ancora -, evidenziando le principali criticità che affliggono il territorio e che richiedono interventi urgenti. Tra le problematiche più rilevanti, è emersa la necessità di riqualificare la rete stradale provinciale, di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale e di intervenire in maniera strategica sul porto di Vibo Marina. Procopio ha inoltre sottolineato l’importanza di ottimizzare la gestione dei servizi di raccolta rifiuti per migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Il segretario rieletto «ha anche evidenziato l’importanza del continuo impegno verso la promozione dell’occupazione giovanile, attraverso progetti di orientamento e formazione che coinvolgono già da tempo il mondo della scuola, per favorire l’ingresso dei giovani nel settore dei Trasporti e nei Servizi». L’assemblea congressuale, «si è distinta per l’alta partecipazione dei giovani, sempre più coinvolti nelle attività del sindacato. Un segno tangibile di come il sindacato sia in grado di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di orientarle verso il cambiamento».

All’evento hanno partecipato importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco del Comune di Pizzo, Sergio Pititto; il segretario generale della Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Pagnotta; il segretario regionale della Cisl Calabria, Sergio Colosimo; il segretario Ust Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, e i segretari regionali e di presidio della Fit-Cisl Calabria. «Erano inoltre presenti responsabili territoriali di altre federazioni della Cisl e del Siulp di Vibo Valentia. I lavori sono stati presidiati e conclusi dal segretario generale Pagnotta, che ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare insieme per guidare il cambiamento nel processo di rilancio e sviluppo del territorio con una attenzione ai giovani e alle donne». La riconferma di Rocco Procopio alla guida del presidio, ha concluso poi il sindacato, «rappresenta un impegno continuo per garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e promuovere l’occupazione, con un forte focus sul benessere e la crescita dei lavoratori del territorio».