Cisl Scuola Calabria: Raffaele Vitale eletto segretario generale durante i lavori dell’ottavo Congresso regionale tenutosi a Vibo

Per il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Sant'Onofrio l'obiettivo è «valorizzare ogni componente del sistema educativo in un contesto di rapidi cambiamenti»

Raffaele Vitale, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio, è stato confermato segretario generale della Cisl Scuola Calabria durante l’ottavo Congresso regionale tenutosi il 24 febbraio all’Hotel 501 di Vibo Valentia. «Sotto il titolo “Diamo forma al futuro” – si legge nella nota dell’organizzazione sindacale -, l’assemblea dei delegati è stata l’occasione per definire le priorità e ribadire i diversi fronti di impegno per la Cisl Scuola Calabria, in risposta alle molteplici sfide».

«In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti demografici, digitali e ambientali, riteniamo che la scuola debba assumere il ruolo di motore del necessario cambiamento culturale. La nostra missione è chiara: valorizzare ogni componente del sistema educativo (studenti, docenti e personale Ata) significa investire concretamente sul futuro delle nostre comunità. Siamo convinti che un ambiente educativo che sostiene e promuove la partecipazione attiva di tutti i suoi attori possa dare vita a una società più equa, inclusiva e resiliente», ha sottolineato il neo segretario Vitale che ricoprirà l’incarico per i prossimi 4 anni.

«In questo senso, la Cisl Scuola si colloca come il sindacato dell’autonomia e della partecipazione, abbracciando un modello di rappresentanza che si fonda su dialogo, collaborazione e condivisione di obiettivi comuni. Le sfide che abbiamo davanti – ha continuato – richiedono un impegno collettivo e una visione condivisa, dove ogni voce sia ascoltata e ogni contributo valorizzato. Nei prossimi mesi la Cisl Scuola Calabria sarà impegnata con le elezioni delle Rsu che – ha poi concluso Vitale – rappresentano un’opportunità fondamentale per dare voce ai lavoratori e per costruire una rappresentanza forte e coesa. Insieme possiamo costruire una scuola che non solo insegna, ma che ispira e prepara le future generazioni».

Nel corso dell’assemblea sono stati poi riconfermati in segreteria sia Giuseppe Moio che Marisa Veltri, oltre al coordinatore dei dirigenti scolastici Giuseppe Cavallo. Ai lavori hanno partecipato il segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, la segretaria generale nazionale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, oltre a numerosi ospiti provenienti dall’intera regione.