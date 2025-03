Turismo, a Parghelia la giunta conferma le tariffe differenziate dell’imposta di soggiorno per il 2025: ecco i costi

Parghelia si prepara ad affrontare la stagione turistica 2025 con una recente delibera della giunta comunale che riconferma le tariffe applicate lo scorso anno relative all’imposta di soggiorno. Questa decisione, attesa da operatori del settore e turisti, fissa le tariffe per persona a notte da applicare alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Le tariffe sono state definite in modo da «promuovere l’accoglienza turistica», mantenendo al contempo un «equilibrio tra le esigenze economiche del Comune e quelle degli operatori del settore», si legge nel documento. Per le strutture alberghiere (che includono alberghi, bed & breakfast, campeggi, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, e affittacamere) la tariffa sarà di 1 euro per notte a persona. Una cifra che si allinea con l’intento di «rendere Parghelia una meta accessibile e attrattiva per i visitatori».

Per le altre tipologie di strutture ricettive, la giunta ha stabilito un’imposta di 80 centesimi per persona a notte. Questo «approccio differenziato» tiene conto delle «varie categorie di accoglienza», cercando di «favorire una maggiore affluenza turistica e incentivare la permanenza nel Comune». «La giunta – hanno fatto sapere dalla sede municipale – ha confermato che le suddette tariffe sono state determinate in coerenza con la disciplina regolamentare vigente».

La delibera approvata sarà presto trasmessa al ministero dell’Economia e delle finanze e pubblicata secondo le modalità previste dalla Legge, rendendo ufficiali le nuove tariffe. Con questa iniziativa, Parghelia si propone di «continuare a valorizzare il proprio patrimonio turistico, attirando visitatori e sostenendo l’economia locale».