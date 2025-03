Case popolari a Tropea, il Comune pubblica il bando per l’aggiornamento della graduatoria: ecco i requisiti

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni. Possibilità di proroga per i lavoratori emigrati e priorità per categorie speciali come famiglie di recente formazione, anziani e disabili

Il Comune di Tropea ha pubblicato un bando di concorso per l’aggiornamento e la formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) di nuova costruzione o che si renderanno disponibili nel territorio comunale di Tropea. «Gli alloggi costruiti con i finanziamenti della Legge n. 60/1963 – si legge nel documento – sono specificamente destinati ai lavoratori che hanno versato i contributi Gescal». Per poter partecipare, i richiedenti devono possedere questi requisiti:

italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di altri Stati sono ammessi solo se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se iscritti nelle liste degli uffici provinciali del lavoro o esercitano regolare attività lavorativa; Residenza o attività lavorativa: residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Tropea. Sono previste eccezioni per lavoratori destinati a nuovi insediamenti industriali o emigrati all’estero;

il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o comodato d’uso abitativo su un alloggio adeguato. È prevista un’eccezione per alloggi impropri o antigenici certificati dall’autorità sanitaria competente. Vengono specificate le dimensioni minime considerate adeguate in base al numero di componenti del nucleo familiare; Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi pubblici: non si devono aver ricevuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, a meno che l’alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza risarcimento;

l’Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro, limite aggiornato annualmente; Assenza di cessione illegittima o occupazione abusiva di alloggi Erp: non si deve aver ceduto illegalmente un alloggio Erp precedentemente assegnato, non si deve occupare abusivamente un alloggio Ero nonostante l’intimazione di rilascio, e non si deve aver ricevuto una contestazione di occupazione abusiva nei cinque anni precedenti la partecipazione al bando. Sono previste deroghe da parte del Sindaco in presenza di minori o persone meritevoli di tutela, con relativa documentazione da allegare;

Le domande devono essere compilate sull’apposito modulo fornito gratuitamente presso la sede municipale. I richiedenti dovranno far pervenire la domanda sottoscritta con firma autenticata, unitamente ai documenti obbligatori richiesti, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.tropea@asmepec.it o raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Tropea. Per i lavoratori emigrati all’estero, i termini per la presentazione della domanda sono prorogati di 30 giorni per i residenti in Europa e di 60 giorni per i residenti in paesi extraeuropei. La domanda dovrà contenere una dichiarazione di volontà di rientro in Italia e la scelta unica dell’ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta presso il Consolato italiano. È obbligatorio allegare alla domanda: Attestazione Isee familiare in corso di validità; Documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate; Documento d’identità in corso di validità del richiedente. La mancata allegazione della documentazione comprovante le condizioni oggettive comporterà la mancata assegnazione del relativo punteggio.

Categorie speciali

Il bando prevede priorità per alcune categorie speciali, come famiglie di recente o prossima formazione, anziani e portatori di handicap. I nuclei familiari di recente formazione (coniugi non superiori a 40 anni sposati da meno di due anni o persona singola non superiore a 40 anni con minori conviventi da almeno due anni) e le famiglie di prossima formazione (futuri coniugi che hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio) possono concorrere per alloggi con superficie non superiore a 45 mq. I portatori di handicap hanno priorità per l’assegnazione di alloggi costruiti o recuperati senza barriere architettoniche.