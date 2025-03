A Filogaso un corso gratuito di alta formazione per Social impact manager: aperte le candidature

La Fondazione Antonio Emanuele Augurusa lancia il primo corso di alta formazione “Social Impact Manager“. «Un percorso di eccellenza gratuito per i partecipanti – ha fatto sapere la Fondazione attraverso un comunicato stampa -, che vanta come partner l’Università Lumsa, l’Università Mercatorum, l’Osservatorio Esg Ability della Sapienza Università di Roma, l’Università Europea di Roma, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, Randstad, Weevo Società Benefit, Federmanager e altre importantissime realtà accademiche e imprenditoriali che prenderanno parte al programma didattico coinvolgendo docenti di altissimo profilo. Entusiasti di raccogliere la sfida della Fondazione di investire a Filogaso in provincia di Vibo Valentia, il suo paese di origine, per la formazione dei primi Social Impact Manager in Italia».

Promosso congiuntamente con l’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), «il corso – prosegue la nota – inizierà il 10 marzo con 24 posti a disposizione (di cui 2 riservati a studenti dall’estero) e si rivolge ai giovani che vogliono formarsi come professionisti dell’impatto sociale, pronti ad affiancare gli enti del Terzo settore, le imprese e la Pa nella progettazione, l’implementazione e il monitoraggio di iniziative per lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale».

La preparazione sarà «integrata e interdisciplinare, spaziando dal project management al monitoraggio, dalla finanza sostenibile alla comunicazione di impatto sociale, fino al fundraising, all’impact marketing e allo stakeholder engagement. Questi sono solo alcuni dei principali strumenti che consentiranno agli studenti di essere trasversali e competitivi sul mercato del lavoro». Come sottolinea Benedetto Delle Site, presidente nazionale Movimento giovani Ucid, «il social impact manager sarà una figura professionale decisiva in futuro, chiamata a combinare creazione di valore sociale e di valore economico: le aziende sempre più dovranno misurare la loro attività in un’ottica di sostenibilità integrale, così i decisori pubblici per affrontare le sfide all’orizzonte dovranno interagire maggiormente con i diversi soggetti privati e sociali nell’ottica di una corresponsabilità di governance».

Maria Makarova, responsabile dell’Ufficio progettazione della Fondazione Augurusa, spiega bene la necessità di avvicinare un pubblico ampio all’importanza di questa nuova figura professionale: «Riteniamo fondamentale sensibilizzare quante più persone possibili sull’urgenza di avere dei professionisti dell’impatto sociale a servizio dei nostri territori. Per questa ragione cerchiamo di garantire a chiunque voglia mettersi in gioco la possibilità di farlo». I partecipanti fuori sede riceveranno infatti una borsa di studio a copertura totale delle spese di alloggio e ai migliori studenti al termine del percorso sarà offerto un internship presso la Fondazione Augurusa.

Nella visione della Fondazione, il social impact manager «è un facilitatore e un driver di cambiamento sociale. Una figura trasversale – prosegue il comunicato stampa – che lavora alla creazione e diffusione di una cultura condivisa, sia nel settore pubblico che in quello imprenditoriale, sui temi della sostenibilità, della responsabilità sociale, dell’economia civile, della restituzione generativa e della giustizia sociale e che assicura che l’applicazione operativa di tali tematiche non sia recepita dagli enti come mera attuazione di obblighi normativi ma come parte integrante dei processi di sviluppo delle imprese, dei territori e delle comunità». Laura Michelini, dovente dell’Università Lumsa: «Sono lieta di poter portare il mio contributo in un percorso di studio che si propone di formare giovani in grado di assumere ruoli decisionali nelle amministrazioni e nelle aziende e capaci di portare un cambiamento favorendo politiche che agevolino percorsi di sviluppo sociale».

L’obiettivo del corso di alta formazione, al via di questa prima edizione, «È fornire a tutti i partecipanti un portafoglio di competenze spendibili in tutte quelle realtà che nei prossimi anni saranno chiamate a governare l’impatto delle proprie azioni, affinché questo sia equo, giusto e sostenibile – ha poi concluso conclude Francesco Augurusa, presidente della Fondazione -. Occorre un nuovo patto sociale stretto a più mani tra organizzazioni pubbliche, soggetti privati e cittadini per generare valore condiviso dalla collettività e ci auguriamo che questo possa essere guidato dai futuri social impact manager». Le candidature per il corso di formazione saranno aperte fino a venerdì 7 marzo, basta inviare un’email a info@fondazioneaugurusa.org. Maggiori informazioni sono disponibili qui.