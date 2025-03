Tropea e Drapia condividono un vigile urbano: rinnovato l’accordo fino a ottobre 2025

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato la proroga della convenzione, stipulata lo scorso anno, che permette al Comune di Drapia di usufruire del supporto del Corpo di Polizia locale di Tropea. La decisione nasce dalla «necessità del Comune di Drapia, sprovvisto di personale di Polizia locale – si legge nella delibera -, di garantire il servizio di vigilanza sul proprio territorio». La collaborazione, già sperimentata lo scorso anno con «risultati positivi», permette ad entrambi gli enti di «ottimizzare le risorse e contenere la spesa». L’accordo prevede l’impiego di un istruttore di Polizia locale per 18 ore settimanali, «senza che ciò comprometta l’attività ordinaria del Corpo di Polizia locale di Tropea». Il Comune di Drapia si impegna a rimborsare il 50% della spesa sostenuta per la retribuzione del personale.

La convenzione (basata sull’articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente agli enti locali di stipulare accordi per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi), «avviene negli stessi termini e condizioni stabiliti nella deliberazione n.76 del 06/08/2024», ed era già stata approvata in precedenza e prorogata fino al 9 marzo di quest’anno. Con questa nuova delibera, la validità dell’accordo è stata estesa fino al 31 ottobre 2025. I fondi per la retribuzione del personale in convenzione «saranno attinti dalle quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per accertate violazioni alle norme del Codice della strada, come previsto dalla deliberazione della giunta comunale n.127 del 23/10/2024».