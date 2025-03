Turismo, il Comune di Ricadi lancia il bando per la realizzazione di 7 chioschi e 2 info-point: ecco dove

Il Comune di Ricadi ha varato l’avviso pubblico per la selezione di operatori economici interessati alla realizzazione di chioschi e info-point turistici sul territorio comunale. L’iniziativa mira a «incentivare lo sviluppo delle attività imprenditoriali e creare nuove opportunità occupazionali» attraverso la concessione di aree pubbliche per un massimo di 5 anni. La “Selezione pubblica per l’assegnazione di autorizzazioni/concessioni alla realizzazione di chioschi e info-point turistici per il commercio su aree pubbliche” prevede la messa a bando di diverse aree strategiche del Comune di Ricadi.

«Il settore merceologico per i chioschi – viene specificato dal Comune – è definito dal Regolamento comunale (c 1, art 11), mentre per gli info-point fa riferimento all’art 25 dello stesso regolamento». Nello specifico, il bando riguarda l’assegnazione di aree per la realizzazione di 7 chioschi fissi e due info-point turistici fissi. Le aree individuate per i chioschi sono le seguenti:

Parcheggio Fortino (Santa Maria): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico.;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico.; Parcheggio Tono (Capo Vaticano): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico; Lottizzazione Forgione (San Nicolò): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico; Parcheggio Formicoli (Santa Domenica): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico; Lottizzazione Conte/Adilardi (Santa Domenica): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico; Piazza Mercato (Santa Domenica): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico; Belvedere/Scalea (Santa Domenica): dimensioni di 25 mq + 5 mq per servizi igienici aperti al pubblico;

Per quanto riguarda gli info-point turistici, le aree individuate sono:

Parcheggio Faro (Capo Vaticano): dimensioni di 2,25 mq;

dimensioni di 2,25 mq; Lottizzazione Toraldo (Santa Domenica): dimensioni di 2,25 mq.

Le domande di «partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere presentate esclusivamente allo sportello Suap del Comune di Ricadi, tramite consegna a mano o raccomandata a/r all’Ufficio protocollo». Le domande dovranno pervenire «entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando». Le domande pervenute «oltre tale termine saranno considerate inammissibili». L’assegnazione delle concessioni avverrà «mediante la formazione di una graduatoria per ogni singola località, in conformità con l’art. 4 del Regolamento comunale».