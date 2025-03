Barman si diventa, Aibes Calabria-Basilicata e Ipseoa di Vibo insieme per un evento formativo sulle nuove tendenze “no/low alcol”

Il seminario in programma martedì 11 marzo alle ore 11 vedrà la partecipazione di professionisti, giornalisti e influencer. Sarà possibile seguirlo anche in streaming

L’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo Valentia si appresta a diventare il palcoscenico di un significativo incontro formativo professionale dedicato al tema sempre più attuale del No/Low alcool. L’evento, organizzato congiuntamente da Aibes Calabria-Basilicata (Associazione italiana barmen e sostenitori) e dall’Ipseoa “Gagliardi” dell’Istituto d’istruzione superiore “De Filippis Prestia”, si terrà l’11 marzo alle ore 11 e sarà fruibile anche in streaming. L’iniziativa si configura come un’importante opportunità di formazione professionale e di sinergia con il mondo del lavoro, come evidenziato dal sottotitolo “@SINERGIE = Formazione Professionale = Lavoro”. La mattinata sarà ricca di contenuti, a partire dalla presentazione dell’associazione Aibes, dei suoi corsi di formazione professionale e delle collaborazioni con l’Ipseoa “Gagliardi”.

Un momento clou dell’incontro sarà la presentazione dei soci Aibes Calabria-Basilicata, vincitori del Concorso nazionale Aibes 2024. Saranno celebrati i talenti che si sono distinti nelle diverse categorie: Zola Lucio Raccuia, Flair Enrico Meloni, Bartender junior Giuseppe Gaccione e, soprattutto, Simone Stocco, vincitore assoluto che rappresenterà l’Italia al Mondiale Iba a Cartagena con il suo cocktail vincente. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi soci Aibes Calabria-Basilicata e non solo, ma gli inviti sono estesi anche ad altre figure professionali del settore Horeca, tra cui maître, barman e barlady, chef, sommelier. A moderare l’incontro sarà Salvatore Caliò, socio Aibes Calabria e responsabile Tempo libero dell’associazione.

Saranno inoltre presenti il fiduciario e consigliere nazionale Aibes Calabria-Basilicata, Luca Biafora, e il consigliere nazionale Sergio Aiello, nonché il responsabile della didattica Aibes Calabria-Basilicata, Marco Pistone. L’importanza dell’evento è sottolineata dalla prevista presenza di giornalisti, televisioni locali, testate di settore e influencer. Per chi non potrà partecipare di persona, sarà possibile seguire l’incontro in streaming qui. Questa iniziativa congiunta tra Aibes e l’Ipseoa “Gagliardi” testimonia l’attenzione crescente verso la formazione di figure professionali qualificate e l’importanza di intercettare e approfondire le nuove tendenze del mercato, come quella del No/Low alcool.