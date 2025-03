Dalla ricerca alle strategie vincenti nel mondo del lavoro, quattro incontri alla Biblioteca comunale di Vibo

Aiutare i giovani nella ricerca di un’occupazione e nella costruzione del futuro nella propria terra. Partendo questo obiettivo, nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca” nella biblioteca comunale di Vibo Valentia, sono in programma quattro incontri dedicati a come muovere i primi passi per la ricerca di un lavoro. Gli appuntamenti saranno a cura di Gregorio Ruffa – responsabile area Calabria nuove frontiere lavoro. Inizio il 14 marzo, ore 16.00.

Gli appuntamenti si concentreranno su: