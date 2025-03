Confcommercio: Pietro Falbo rieletto nel Consiglio nazionale mentre Carlo Sangalli riconfermato presidente nazionale

Pietro Falbo, presidente di Confcommercio Calabria centrale, è stato rieletto all’interno del Consiglio nazionale di Confcommercio, mantenendo così la rappresentanza territoriale delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia negli organi decisionali della confederazione. Contestualmente, Carlo Sangalli ha ricevuto la riconferma per acclamazione alla guida di Confcommercio-Imprese per l’Italia per il prossimo quinquennio. «La doppia nomina annunciata il 12 marzo a Roma – si legge nel comunicato stampa della confederazione -, segna una fase di continuità e stabilità per il sistema Confcommercio in un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali».

«La rielezione del presidente Sangalli – ha dichiarato Pietro Falbo nella nota stampa – è un segnale di fiducia e stabilità per tutto il sistema Confcommercio e per le imprese che rappresentiamo. La sua visione, fondata su responsabilità, partecipazione e innovazione, è essenziale per affrontare le sfide che attendono il nostro settore. Sono onorato – ha poi concluso – di poter continuare a contribuire all’interno del Consiglio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo delle imprese calabresi nel panorama economico nazionale».

Il nuovo mandato di Confcommercio, conclude poi il documento, «si concentrerà su temi cruciali come la trasformazione digitale, la sostenibilità e le strategie per migliorare la competitività delle imprese e la vivibilità delle città. La presenza di Confcommercio Calabria centrale nel Consiglio nazionale garantirà una voce forte e autorevole per le istanze delle imprese del territorio».