Drapia, il Comune a caccia di fondi per il Municipio e il campo sportivo multidisciplinare con un piano da 4,3 milioni di euro

Il Comune di Drapia, nel percorso di rigenerazione urbana, ha approvato il Piano di sviluppo per il recupero di aree dismesse e candidandosi al bando promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il piano predisposto per l’intercettazione di finanziamenti cruciali per il territorio, prevede un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro suddiviso in due interventi chiave: la ristrutturazione della sede municipale, dal valore complessivo di 3.149.520,00 euro, e la rigenerazione del campo sportivo polivalente, per 1.192.855,80 euro. Entrambi i progetti mirano a rivitalizzare spazi pubblici, migliorando la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività del Comune.

Per quanto riguarda il finanziamento, il Comune punta a ottenere la maggior parte delle risorse dal bando ministeriale, integrando poi con fondi di bilancio propri. In caso di successo, per la ristrutturazione edilizia della sede municipale, con totale demolizione e ricostruzione dell’edificio, si prevede di coprire 2.834,57 euro con i fondi del bando ministeriale e 314.952,00 euro con fondi di bilancio comunale, da stanziare in caso di finanziamento esterno. Per la rigenerazione e l’adeguamento del campo sportivo multidisciplinare invece, si punta a ottenere 1.073.570,22 euro dal bando per poi integrare la somma con ulteriori 119.285,58 euro di risorse comunali.

La giunta ha quindi autorizzato il responsabile del servizio tecnico comunale a presentare la domanda di finanziamento attraverso l’apposita piattaforma telematica, confermando l’architetto Rosario Di Renzo come responsabile unico del progetto (Rup). L’esito della partecipazione al bando della presidenza del Consiglio dei ministri sarà determinante per la realizzazione di questi importanti progetti.