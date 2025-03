Strada Drapia-Tropea, la Provincia di Vibo ottiene 2,5 milioni per la messa in sicurezza

Per la provinciale Drapia-Tropea ha ottenuto un finanziamento di 2milioni e 500mila euro. Lo rende noto lo stesso ente intermedio con una nota stampa. Il Dipartimento “Infrastrutture, lavori pubblici e difesa del suolo” della Regione Calabria ha emesso un apposito decreto di “Ammissione al finanziamento e approvazione schema di convenzione con la Provincia di Vibo Valentia”, al fine di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante collinare della sp 17, arteria stradale che rientra nella realtà territoriale di Drapia e si proietta fino a Tropea. «Con questo straordinario finanziamento tutte le più complesse e delicate criticità presenti sulla sp 17 saranno definitivamente superate», – ha affermato, visibilmente soddisfatto, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina.

«La candidatura del progetto di finanziamento della provinciale 17 nasce sotto l’impulso e la pervicace volontà dell’amministrazione che presiedo, – ha quindi evidenziato. Abbiamo inciso su un’esigenza prioritaria e oggettiva in una delle strade del Vibonese maggiormente percorse. A tale proposito – ha aggiunto L’Andolina – l’attuale amministrazione ha già riservato ad essa altri due finanziamenti per un complessivo importo di 1 milione di euro. Sarà, dunque, la Provincia di Vibo che curerà tutte le fasi della progettazione e dell’esecuzione delle opere che, in gran parte, saranno realizzate entro dicembre 2026. Sono molto soddisfatto di questo finanziamento. Aggiungo, che è il terzo finanziamento regionale straordinario ottenuto dalla mia presidenza, il cui importo totale è di quasi 8 milioni di euro. E, a breve, spero di annunciare un’altra positiva notizia per la viabilità provinciale – rende noto il presidente L’Andolina, senza aggiungere, però, ulteriori dettagli. Ad essi, oltre, alla programmazione ordinaria, si aggiungano i due finanziamenti degli “Emendamenti Mangialavori”, che ammontano a 5milioni e 400mila euro. Solo sulla viabilità, d’interventi straordinari, in due anni sono dunque stati ottenuti 13,4 milioni, oltre gli stanziamenti ordinari, – ha chiosato L’Andolina».

Alla soddisfazione del presidente della Provincia di Vibo Valentia si aggiunge quella del sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli. «Non c’è più grande soddisfazione che quella di vedere messa in sicurezza una strada, pericolosa, sulla quale attendevamo interventi da 15 anni», – ha dichiarato, con spontanea contentezza, il primo cittadino di Drapia.

Il presidente L’Andolina, il sindaco Porcelli e gli amministratori di Drapia

«Un’attesa lunga 15 anni su una parte di strada e quasi 7 nel tratto franoso, in prossimità del quale ogni giorno, puntualmente, passano centinaia di ragazzi che vanno a scuola a Sant’Angelo di Drapia, a Vibo o a Tropea. Quindi grandissima soddisfazione e tantissimi ringraziamenti da parte mia a tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione. A partire naturalmente dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia che – ha affermato il sindaco Porcelli – sta raggiungendo risultati significativi nel settore della viabilità ed ha dimostrato un impegno particolare su questo tratto di strada, la SP 17, che effettivamente necessitava di questo importante intervento. Che cosa aggiungere se non grazie anche alla Regione, all’ingegnere Pierluigi Mancuso e a chi si è adoperato affinché si potesse raggiungere questo risultato. Un grazie particolare, quindi, anche all’ingegnere dell’Ente Provincia, Maria Giovanna Conocchiella, che ha preso a cuore questa delicata situazione. Ringrazio infine il presidente L’Andolina, con il quale abbiamo avuto anche scontri istituzionali. Divergenze, però, sempre caratterizzate da reciproci intendimenti costruttivi. È a lui che va il mio sentito ringraziamento. Lo ringrazio di cuore perché risolvere questo problema intervenendo su una strettoia, su un rischio continuo per l’incolumità di tante persone che percorrono questa trafficatissima arteria stradale, soprattutto d’estate, per raggiungere Tropea, è un rilevante servizio reso al territorio e ai cittadini».