Stagione turistica ai nastri di partenza per Vibo Marina, la Pro Loco scalda i motori: «Borgo con un mare di storia, ecco cosa c’è di bello»

L’Ufficio di informazione e accoglienza turistica della Pro Loco di Vibo Marina, con l’imminente arrivo della primavera e il riavvio della stagione turistica riprende attivamente le attività di promozione del borgo marinaro, della sua storia, dei suoi luoghi culturali e dei suoi prodotti gastronomici, puntando anche su escursioni verso le vicine Isole Eolie.

«Vibo Marina – si legge nel comunicato stampa del Servizio Iat della Pro Loco -, con la splendida baia di Porto Santa Venere, appare, ancor più in questa stagione primaverile, un luogo tra i più interessanti e accoglienti della Calabria, a cui vale la pena dedicare un pomeriggio, una serata, una vacanza. Un singolare paese-porto, un po’ nascosto sotto la collina, una comunità accogliente con “un mare di storia” e una forte identità legata all’economia del mare, alla pesca e agli scambi commerciali nel Mediterraneo. Un crocevia del tempo dove si intersecano la “via del Golfo-Costa degli Dei”, oggi asse strategico stradale-ferroviario tra l’aeroporto di Lamezia Terme e il porto di Vibo Marina, scali per la Calabria e le Eolie, la via dell’ossidiana che congiunge il porto di Vibo alle vicine isole Eolie, la via borbonica del ferro e del legname che unisce i boschi di Serra San Bruno con l’Angitola, Pizzo e lo scalo vibonese».

Un borgo marinaro a pochi minuti a sud dalla più turistica Pizzo Marina, che «è auspicabile possa essere unito da un percorso ciclo-pedonale quanto più vicino al mare; un progetto da più parti considerato un’attrazione strategica, interessante anche per la mobilità turistica. Un luogo pianeggiante e facilmente raggiungibile, oltre che dal mare, via (A2-SS18-SS182) e ferrovia (anche in bici, con la stazione di Vibo Marina vicina al porto), senza difficoltà a parcheggiare; che merita di essere meglio scoperto anche in primavera da un turismo di prossimità, oltre che da un turismo nazionale-internazionale alla scoperta di località poco note che attraggono ed emozionano, invitano a fermarsi, per rallentare i ritmi e donare, con semplicità, tutta la bellezza naturale e paesaggistica che possiede».

Un patrimonio di beni comuni «certamente da tutelare e valorizzare al meglio – prosegue la nota dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica -, insieme all’impegno lungimirante per una riqualificazione del centro urbano e al potenziamento dei servizi pubblici che rendano più funzionale questo territorio. Tra le tante attrattive, da gustare soprattutto in primavera, si segnala la passeggiata agevole e distensiva sul lungomare (2 km), i due moli del porto fino ai fanali, dove ammirare i contorni del Golfo, via Emilia e i pontili turistici sempre attivi, il lungomare e la spiaggia Vespucci, ritrovo dei giovani in un panorama suggestivo, in uno spettacolo unico nei colori del tramonto sul mare con lo Stromboli fumante all’orizzonte».

Un patrimonio culturale, «purtroppo ancora non reso fruibile, come l’antica Tonnara di Bivona (2 km a sud), esempio importante di archeologia industriale legata alla pesca del tonno e alla mattanza; la Tonnara e l’antica banchina di Porto Santa Venere, in Corso M. Bianchi, e il Santuario “Stella Maris” vicino al porto, legato alla religiosità della gente di mare. Vibo Marina, con la sua baia, è un borgo marinaro della Calabria tirrenica ideale, dotato di ricettività in alberghi vicino al porto e diversi b&b, camping sul mare, agriturismi in collina e case vacanze; una gastronomia ricca di cultura in ristoranti con tipica cucina marinara e vini autoctoni molto apprezzati; ma anche enoteche, pizzerie e pub, graziosi caffè e gelaterie tradizionali dove sostare sul lungomare; e ancora negozi accoglienti per ogni esigenza di shopping nel paese-porto e il mercato del lunedì con prodotti a km zero».

Gli operatori turistici locali, «che hanno molto investito, e i servizi del porto sono pronti a ogni accoglienza; mentre sono già prenotabili le escursioni per le Eolie, che a breve inizieranno dal porto di Vibo Marina, uscite di pescaturismo, caicco e brigantino per crociere esclusive nel Mediterraneo. Insomma, un posto da raccomandare a tutti coloro che sono in cerca di un paese-porto, semplice ed accogliente con i suoi 160 anni di storia, distensivo e capace di forti emozioni, anche quale base per scoprire la meravigliosa Calabria e il vicino Arcipelago eoliano».