Vibo, l’assessore Soriano incontra gli albergatori: «Agire insieme per rilanciare l’immagine del territorio»

Rilanciare l’immagine del territorio attraverso una sinergia su più fronti, migliorare i servizi di accoglienza, agire in maniera compatta sugli altri enti affinché si intervenga su strutture e infrastrutture di collegamento del territorio con i principali punti e scali turistici. Sono questi, per grandi linee, gli obiettivi scaturiti dal tavolo di concertazione voluto dall’assessore al Turismo di Vibo Valentia, Stefano Soriano, con gli albergatori vibonesi. Un incontro promosso per mettere a fuoco non soltanto le problematiche, ma anche individuare gli strumenti adeguati per valorizzare le bellezze storiche e paesaggistiche di Vibo Valentia.

Le determinazioni cui è giunto il tavolo vanno quindi in una duplice direzione. A spiegarlo nel dettaglio è l’assessore Soriano: «È innegabile che gli enti pubblici, a cominciare dal Comune, debbano fare la loro parte, e l’amministrazione Romeo sta dedicando tutte le sue energie affinché venga valorizzato, già a partire dall’imminente primavera, uno degli asset strategici del territorio, ovvero il turismo. Che da noi non è soltanto mare, ma anche cultura in senso ampio, riscoperta del nostro immenso patrimonio, e poi enogastronomia, archeologia e tanto altro. Ma al contempo è emersa forte la necessità di richiamare pure gli altri enti ad una assunzione di responsabilità. Gli stessi albergatori hanno fatto presente di avere sollecitato, ad esempio, sia l’Anas che il Corap – analogamente a quanto fatto da noi – affinché intervengano sulle strade di loro competenza per una necessaria pulizia e messa in sicurezza, perché dall’immagine che si dà all’arrivo ne va dell’impatto turistico successivo».

Il tavolo si riaggiornerà nelle prossime settimane per pianificare nel dettaglio le iniziative da intraprendere a breve e medio termine.