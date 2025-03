Al Porto di Vibo Marina una tendostruttura per la sosta dei turisti in partenza per le Isole Eolie

In attesa della costruzione di una stazione marittima, verrà installata sulla banchina Fiume una struttura mobile per fornire adeguato riparo ai viaggiatori. Nel 2024 transitati circa 18.000 passeggeri

Con il prossimo avvio della stagione crocieristica con destinazione Isole Eolie, che annualmente si svolge da aprile a ottobre, verrà installata sulla banchina Fiume una tendostruttura al fine di garantire un adeguato riparo dal caldo estivo e dalle intemperie ai turisti che sceglieranno lo scalo marittimo vibonese come punto di arrivo/ partenza per raggiungere le Sette Sorelle. L’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, nella cui competenza ricade il porto di Vibo Marina, ha infatti deciso di predisporre, per un periodo di sette mesi, una struttura ampia e solida ma temporanea, in considerazione dei prossimi interventi di riqualificazione che interesseranno la banchina Fiume e che prevedono la realizzazione di una stazione marittima.

La tendostruttura, costituita da tubolari in acciaio e alluminio e rivestita con teli in pvc bianco, avrà un’area complessiva di 10×15 metri. Sono stati circa 18.000 i passeggeri che nel 2024 si sono serviti del porto di Vibo Marina per raggiungere le Isole Eolie, sia per mezzo delle minicrociere giornaliere effettuate con moderne motonavi, sia utilizzando il collegamento bisettimanale assicurato dagli aliscafi e finanziato dalla Regione Sicilia. La decisione presa dall’Adsp servirà ad evitare, finalmente, le poco

decorose situazioni in cui si sono spesso trovati gruppi di turisti costretti ad attendere l’imbarco in piedi e sotto il sole cocente.