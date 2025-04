Pasqua “salata” per i calabresi che decidono di volare verso casa: un biglietto andata e ritorno arriva a costare anche 728 euro

La gioia di rivedere i propri cari per le festività pasquali si scontra ancora una volta con una realtà amara per molti calabresi che vivono e lavorano lontano dalla loro terra: il costo proibitivo dei voli aerei. Sebbene l’offerta di collegamenti sia aumentata, il prezzo per un biglietto di andata e ritorno verso la Calabria ha raggiunto cifre esorbitanti, fino a toccare i 728 euro, trasformando un semplice viaggio di ritorno in un vero e proprio salasso economico. La situazione è stata portata alla luce dalla denuncia di un giovane residente nel Nord Italia, il cui post sui social media ha rapidamente fatto il giro del web. Gli screenshot mostravano tariffe comprese tra i 480 e i 630 euro per un volo andata e ritorno Milano-Lamezia Terme con compagnie low cost. Un esborso che, come sottolinea il ragazzo, non include i costi aggiuntivi per raggiungere la destinazione finale in Calabria, come nel suo caso Reggio Calabria, con navetta e benzina.

Per un volo andata e ritorno Milano-Lamezia Terme nelle date cruciali a cavallo del giovedì Santo e del martedì dopo Pasquetta, il prezzo meno caro si aggira intorno ai 410 euro. Tentativi di ottenere sconti attraverso upgrade o abbonamenti, spesso onerosi, non modificano significativamente il quadro generale. In alcuni casi, le tariffe arrivano a toccare la cifra shock di 728 euro per un semplice volo di andata e ritorno. Ecco qui la simulazione realizzata dalla redazione di LaC News24 effettuata sui principali comparatori di prezzi.