Vibo Marina, installata al Porto una tensostruttura destinata ai passeggeri diretti alle Eolie

Con l’inizio della stagione crocieristica con destinazione Isole Eolie, già avviata con il servizio assicurato dalle motonavi delle compagnie Comerci e Savadori, è stata installata sulla banchina Fiume del porto di Vibo Marina una tensostruttura che servirà ad offrire adeguato riparo si passeggeri con imbarco/sbarco Isole Eolie. L’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio con sede a Gioia Tauro e guidata da Andrea Agostinelli ha infatti deciso l’allestimento di una struttura mobile, fruibile per un periodo di sette mesi con una spesa di 26.840 euro, in considerazione dei disagi che finora i turisti che hanno scelto lo scalo marittimo vibonese ( un trend in continua crescita, 18.000 nel 2024) sono stati costretti ad affrontare durante l’attesa per l’imbarco, praticamente in piedi sotto il sole cocente dei mesi estivi.

Un intervento che servirà a migliorare l’offerta turistica dello scalo marittimo di Vibo Marina, in attesa della costruzione di una stazione marittima e di altre opere che serviranno all’ammodernamento dell’infrastruttura portuale, ma che ancora tardano a realizzarsi (allungamento della diga foranea, dragaggio dei fondali, consolidamento delle banchine, ampliamento delle aree portuali, miglioramento della viabilità). Interventi indispensabili per il rilancio di un porto per lunghi decenni ignorato dalla politica locale e trascurato dalle istituzioni statali e regionali.